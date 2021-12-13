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    Главная / Торги / Поставка непродовольственных товаров (столовая посуда, инвентарь, приборы) для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Поставка непродовольственных товаров (столовая посуда, инвентарь, приборы) для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253430Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253430

    Наименование закупки

    Поставка непродовольственных товаров (столовая посуда, инвентарь, приборы) для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 08:58

    Документация процедуры

    Задание_заказчика_поставка_непродтоваров.xlsx

    Договор_ЕП_КИМ_поставка_непродтоваров.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 347 292-66-83 доб. 62484

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.trofimets.ufa-gazprompitanie@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Азаров Дмитрий Тимофеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка непродовольственных товаров (столовая посуда, инвентарь, приборы) для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 10:00 GMT +313.12.2021 10:0013.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253430Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка непродовольственных товаров (столовая посуда, инвентарь, приборы) для нужд филиала "Уфимское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    117 090,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г. Уфа, ул. Сипайловская, д. 11Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или товарных накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: Если на момент заключения настоящего Договора Поставщик по действующему законодательству относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), то срок оплаты товара не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты его приемки. Для подтверждения своего статуса, Поставщик при заключении Договора предоставляет Покупателю актуальные сведения из Единого Реестра СМСП. В случае утраты Поставщиком статуса СМСП в процессе исполнения Договора, применяются общие правила оплаты – в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставщик обязуется предоставить Покупателю в момент передачи товара вместе с товарно-транспортной накладной, универсальным передаточным актом - далее «УПД», товарной накладной, заполненной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой/УПД (если это обязательно по действующему законодательству), иные документы, необходимые для реализации, подтверждающие его качество (сертификат соответствия, декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство, а по требованию – и другие документы)..

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тарелка мелкая с гладкими краями Дулевский фарфор фарфор белый 175ММ 03705"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 2"

    "Миска круглая 0.3Л фарфор белая 03143 ООО "ДУЛЕВСКИЙ ФАРФОР""

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 3"

    "Стакан ОСЗ Татьяна стекло 200МЛ 75ММ 95ММ прозрачный 06с993 Россия"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 4"

    "Кружка Pasabahce Броунз 250МЛ стекло дымчатый"

    Кол-во: 270.000

    "Позиция 5"

    "Вилка столовая Luxstahl Astra нержавеющая сталь 1.8ММ 192ММ кт1779"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 6"

    "Ложка столовая Luxstahl Astra нержавеющая сталь 1.8ММ 194ММ кт1780"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 7"

    "Ложка чайная Luxstahl Astra нержавеющая сталь 131ММ кт1781"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 8"

    "Доска разделочная береза 500х300х30ММ ИП Потанин Василий Анатольевич"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 9"

    "Терка четырехгранная Никис нержавеющая сталь 232х122х94ММ с пластиковой ручкой ТН-1у"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 10"

    "Нож кухонный Tramontina Universal 150ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 11"

    "Нож кухонный Tramontina Universal 200ММ нержавеющая сталь"

    Кол-во: 45.000

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