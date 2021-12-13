Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты за принятый товар производятся между Покупателем и Поставщиком на основании счетов и/или товарных накладных с учетом всех расхождений на момент оплаты, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика не позднее: Если на момент заключения настоящего Договора Поставщик по действующему законодательству относится к субъектам малого и среднего предпринимательства (СМСП), то срок оплаты товара не может превышать 15 (Пятнадцать) рабочих дней от даты его приемки. Для подтверждения своего статуса, Поставщик при заключении Договора предоставляет Покупателю актуальные сведения из Единого Реестра СМСП. В случае утраты Поставщиком статуса СМСП в процессе исполнения Договора, применяются общие правила оплаты – в течение 30 (Тридцати) календарных дней от даты приемки Грузополучателем товара. Поставщик обязуется предоставить Покупателю в момент передачи товара вместе с товарно-транспортной накладной, универсальным передаточным актом - далее «УПД», товарной накладной, заполненной по форме ТОРГ-12 и счетом-фактурой/УПД (если это обязательно по действующему законодательству), иные документы, необходимые для реализации, подтверждающие его качество (сертификат соответствия, декларация о соответствии, ветеринарное свидетельство, а по требованию – и другие документы)..