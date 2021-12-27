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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных материалов в Сыктывкар

    Поставка хозяйственных материалов в Сыктывкар

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.12.2021 10:0027.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253429Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253429

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных материалов в Сыктывкар

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 08:56

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 8512 49-62-87

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Терганова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных материалов в Сыктывкар

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.12.2021 10:00 GMT +327.12.2021 10:0027.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253429Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных материалов в Сыктывкар

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 160/6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в цену включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора – оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования (договор/счет поставщика). Прошу вкладывать КП, а также дублировать на почту Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU, тел. 8-927-583-99-10.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пленка полиэтиленовая парниковая, рукав Эконом B3000мм x L100м 200мкм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Эмаль пентафталевая ПФ-115 для внутренних и наружных работ желтая"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Спирт изопропиловый технический 99.7об.%"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 4"

    "Пена монтажная профессиональная Makroflex оригинальная СТД Б0049529 750мл"

    Кол-во: 11.000

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