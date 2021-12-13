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    Главная / Торги / Поставка специальной одежды (УСЛ 373)

    Поставка специальной одежды (УСЛ 373)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253425Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253425

    Наименование закупки

    Поставка специальной одежды (УСЛ 373)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 09:45

    Документация процедуры

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    Проект_договора.docx

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация.xls

    УПД_2_.xls

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-56-80 доб. 62627

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    AKhairullin@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хайруллин Артур Зинфирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка специальной одежды (УСЛ 373)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253425Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка специальной одежды (УСЛ 373)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Брюки мужские для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и «особом» климатических поясах Л-201 зимние утеплитель: натуральный гусиный пух, ткань: дышащая мембранная синий"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 2"

    "Куртка морозоустойчивая Л-201 мужская ткань дышащая мембранная, утеплитель натуральный гусиный пух для защиты от пониженных температур для эксплуатации в I, II, III, IV и «особом» климатических поясах синяя"

    Кол-во: 16.000

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