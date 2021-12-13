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    Главная / Торги / Поставка комплектующих к электростанции

    Поставка комплектующих к электростанции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253424Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253424

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих к электростанции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 08:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 75-51-82

    Факс

    Адрес электронной почты

    HusnullinDV@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хуснуллин Даниил Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектующих к электростанции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 07:00 GMT +313.12.2021 07:0013.12.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253424Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих к электростанции

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, г. Сургут, ул. Индустриальная 47 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту поставки в течение 45 календарных дней (15 рабочих дней - для СМСП). В цену продукции включены все затраты Поставщика, связанные с данной поставкой, включая стоимость доставки до склада Покупателя (Получателя) в г. Сургуте.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Свечи зажигания Denso GI3-5"

    Кол-во: 84.000

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