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    Главная / Торги / Поставка хозяйственных материалов в Екатеринбург

    Поставка хозяйственных материалов в Екатеринбург

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253413Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253413

    Наименование закупки

    Поставка хозяйственных материалов в Екатеринбург

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 00:27

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 8512 49-62-87

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Терганова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка хозяйственных материалов в Екатеринбург

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 14:00 GMT +309.12.2021 14:0009.12.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253413Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка хозяйственных материалов в Екатеринбург

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 53а, каб. 207Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в цену включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора – оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования (договор/счет поставщика). Прошу вкладывать КП, а также дублировать на почту Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU, тел. 8-927-583-99-10.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство чистящее пена антистатическая Fellowes FS-99677 для очистки пластиковых поверхностей баллон 400мл"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Салфетки чистящие MEGAoffice Power универсальные 100шт вискоза туба"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Полотно вафельное 60см"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Губка бытовая хозяйственная Хозяюшка Мила MIDI для мытья посуды пенополиуретан эластичный да 100x60x25мм 5шт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Перчатки рабочие защитные неопудренные резина р. L"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Средство чистящее аэрозоль PRO-BRITE FORMULA X-5 для удаления жвачки, следов скотча, этикеток баллон 300мл"

    Кол-во: 5.000

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