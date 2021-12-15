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    Главная / Торги / Поставка материалов по электрике (и прочее) в Ижевск

    Поставка материалов по электрике (и прочее) в Ижевск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253408Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253408

    Наименование закупки

    Поставка материалов по электрике (и прочее) в Ижевск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 23:37

    Документация процедуры

    ТЗ.xlsx

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 8512 49-62-87

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Терганова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов по электрике (и прочее) в Ижевск

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2021 11:00 GMT +315.12.2021 11:0015.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253408Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов по электрике (и прочее) в Ижевск

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Голублева, д. 97Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в цену включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора – оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования (договор/счет поставщика). Прошу вкладывать КП, а также дублировать на почту Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU, тел. 8-927-583-99-10.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор маркеров лаковых, промышленных Attache 5шт белый, зеленый, красный, синий, черный"

    Кол-во: 67.000

    "Позиция 2"

    "Шпатель малярный сталь нержавеющая B80мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Сумка Sumdex CKN-002 для ноутбука 15" 395x320x115мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Удлинитель электрический на катушке IEK Industrial plus УК30 2P+PE 4 розет. 30м с заземлением 16А 220В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Удлинитель электрический силовой Universal У16-040 4 розет. 30м с заземлением 16А 1.5мм2 220В"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Удлинитель электрический с сетевым фильтром Buro 992284 5 розет. 1.8м с заземлением 10А 0.75мм2 220В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Удлинитель электрический с сетевым фильтром Buro 992284 5 розет. 1.8м с заземлением 10А 0.75мм2 220В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 8"

    "Блок розеток Hyperline Cabling Systems SHE19-8SH-S-IEC 250В IEC-60320-C1 Schuko 8 розет. 10А"

    Кол-во: 50.000

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