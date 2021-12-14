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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Курсы повышения квалификации
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 22:38
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тургенева, 26а
Почтовый адрес
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тургенева, 26а
Контактный телефон
+7 343 227-40-00
Факс
Адрес электронной почты
E.Lukashevich@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лукашевич Евгений Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Курсы повышения квалификации
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 06:30 GMT +314.12.2021 06:3014.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253399Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Курсы повышения квалификации
Начальная цена
32 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, улица Тургенева, дом 26 а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В соответствии с условиями проекта договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тургенева, 26а
Кол-во: 1.000
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