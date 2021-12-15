Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Видеорегистратор

    Видеорегистратор

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.12.2021 06:3015.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253398Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253398

    Наименование закупки

    Видеорегистратор

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 21:53

    Документация процедуры

    Проект_договора_поставки5.docx

    АНКЕТА.docx

    Сведения_о_НМЦД_5.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тургенева, 26а

    Почтовый адрес

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тургенева, 26а

    Контактный телефон

    +7 343 227-40-00

    Факс

    Адрес электронной почты

    E.Lukashevich@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лукашевич Евгений Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Видеорегистратор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.12.2021 06:30 GMT +315.12.2021 06:3015.12.2021 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253398Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Видеорегистратор

    Начальная цена

    15 190,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, 620075, город Екатеринбург, улица Тургенева, дом 26 а.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тургенева, 26а

    Наименование заказчика

    УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    620075, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, Тургенева, 26а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеорегистратор"

    Кол-во: 1.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 264822
    Поставка систем передачи данных, комплектующих и запасных частей (УСЛ 068)
    Поставка систем передачи данных, комплектующих и запасных частей (УСЛ 068)
    264822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром газобезопасность"
    Ценовой запрос № 78929
    Поставка комплекта видеонаблюдения для Оренбургской ВЧ.
    Поставка комплекта видеонаблюдения для Оренбургской ВЧ.
    78929
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.12.2018 02:00(GMT+03:00)
    39 237
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить