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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Бензин АИ-95 Экто (в ед. расценках)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
08.12.2021 11:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-90-46
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
petrova_ud@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Володина Юлия Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бензин АИ-95 Экто (в ед. расценках)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 09:00 GMT +314.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253393Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бензин АИ-95 Экто (в ед. расценках)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Согласно условий договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Кол-во: 1.000
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