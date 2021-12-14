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    Главная / Торги / Бензин АИ-95 Экто (в ед. расценках)

    Бензин АИ-95 Экто (в ед. расценках)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253393Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253393

    Наименование закупки

    Бензин АИ-95 Экто (в ед. расценках)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 11:07

    Документация процедуры

    223_ФЗ_цена_АЗС_постоплата_73_21_37_21_12_2020_ver1_.DOC

    Запрос_КП.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Контактный телефон

    +7 495 286-90-46

    Факс

    +7 495 286-92-14

    Адрес электронной почты

    petrova_ud@npoem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Володина Юлия Дмитриевна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бензин АИ-95 Экто (в ед. расценках)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 09:00 GMT +314.12.2021 09:0014.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253393Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бензин АИ-95 Экто (в ед. расценках)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условий договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "НПО Энергомаш"
    Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автобензин ЭКТО-95"

    Кол-во: 1.000

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