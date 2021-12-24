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    Главная / Торги / Поставка средств оказания медицинской помощи в Екатеринбургский филиал

    Поставка средств оказания медицинской помощи в Екатеринбургский филиал

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.12.2021 13:0024.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253392Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253392

    Наименование закупки

    Поставка средств оказания медицинской помощи в Екатеринбургский филиал

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 20:45

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 8512 49-62-87

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU

    Ф.И.О. контактного лица

    Терганова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка средств оказания медицинской помощи в Екатеринбургский филиал

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    24.12.2021 13:00 GMT +324.12.2021 13:0024.12.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253392Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка средств оказания медицинской помощи в Екатеринбургский филиал

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, Свердловская область, Белоярский район, пгт Верхнее Дуброво, ул. Полевая, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в цену включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора – оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования (договор/счет поставщика). Прошу вкладывать КП, а также дублировать на почту Elena.Terganova@SOUTH.RT.RU, тел. 8-927-583-99-10.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Препарат лекарственный Раствор аммиака аммиак 10% 40мл"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Препарат лекарственный Анальгин таблетки 10шт"

    Кол-во: 17.000

    "Позиция 3"

    "Аптечка первой помощи ФЭСТ для работников 220x220x80мм"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 4"

    "Аптечка первой помощи перечень №1 Предприятие ФЭСТ 1259 до 7 человек"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Препарат лекарственный Ацетилсалициловая кислота таблетки 20шт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Бинт нестерильный 5м 5см"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Бинт нестерильный 5м 10см"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Бинт нестерильный 7м 14см"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 9"

    "Бинт стерильный 7м 7см"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 10"

    "Бинт стерильный 5м 10см"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 11"

    "Бинт стерильный 7м 14см"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 12"

    "Препарат лекарственный Настойка валерианы"

    Кол-во: 41.000

    "Позиция 13"

    "Препарат лекарственный Фармстандарт Валидол раствор левоментола в ментил изовалерате 60мг таблетки 10шт"

    Кол-во: 47.000

    "Позиция 14"

    "Вата гигиеническая 50г"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 15"

    "Лейкопластырь бактерицидный ВЕРОФАРМ 2.3x7.2см"

    Кол-во: 71.000

    "Позиция 16"

    "Лейкопластырь бактерицидный 6x10см"

    Кол-во: 26.000

    "Позиция 17"

    "Лейкопластырь бактерицидный ВЕРОФАРМ 3x500см"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 18"

    "Жгут кровоостанавливающий Эсмарха"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 19"

    "Препарат лекарственный Йод раствор спиртовой"

    Кол-во: 63.000

    "Позиция 20"

    "Препарат лекарственный Нитроглицерин капсулы 40шт"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 21"

    "Пакет перевязочный медицинский стерильный для оказания медицинской помощи"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 22"

    "Пакет гипотермический Снежок"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Препарат лекарственный Перекись водорода 3% флакон"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 24"

    "Салфетки медицинские стерильные 160x140мм"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Препарат лекарственный Уголь активированный таблетки 10шт"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Салфетки медицинские антисептическая для обработки мелких ран, ссадин, порезов 130x180мм 1шт"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 27"

    "Стакан мерный 30мл"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 28"

    "Мундштук дыхательный рот-устройство-рот для проведения искусственного дыхания пластик"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 29"

    "Перчатки медицинские, смотровые Benovy S"

    Кол-во: 21.000

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