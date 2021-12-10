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    Главная / Торги / Поставка палаток для филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021-2022 гг.

    Поставка палаток для филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021-2022 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253385Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253385

    Наименование закупки

    Поставка палаток для филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021-2022 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 19:31

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-27-69

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    oalimpieva@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алимпиева Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка палаток для филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021-2022 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253385Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка палаток для филиалов ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021-2022 гг.

    Начальная цена

    1 178 388,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169318, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д.10 (Управление материально – технического снабжения и комплектации - филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путем подписания единого документа. Поставка осуществляется Поставщиком и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании. Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Укрытие для сварщика палатка Сфера-Универсал 1420 сталь/тентовая ткань, МВО с огнеупорной пропиткой PROBAN 1.41х2.5х4.05М для сварки труб диаметром от 426ММ до 1420ММ в плохих погодных условиях 54КГ тент, каркас"

    Кол-во: 27.000

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