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    Главная / Торги / Поставка МТР для нужд Специального отдела ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021-2022 гг.

    Поставка МТР для нужд Специального отдела ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021-2022 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253383Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253383

    Наименование закупки

    Поставка МТР для нужд Специального отдела ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021-2022 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 19:22

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Юридический адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Почтовый адрес

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Контактный телефон

    +7 8216 77-27-69

    Факс

    +7 8216 77-22-54

    Адрес электронной почты

    oalimpieva@sgp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алимпиева Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка МТР для нужд Специального отдела ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021-2022 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253383Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка МТР для нужд Специального отдела ООО «Газпром трансгаз Ухта» в 2021-2022 гг.

    Начальная цена

    1 076 730,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, 169318, Российская Федерация, Республика Коми, г. Ухта, Югэрское шоссе, д.10 (Управление материально – технического снабжения и комплектации - филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта»)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором, заключенным путем подписания единого документа. Поставка осуществляется Поставщиком и за счет Поставщика. Индивидуальные условия поставки представлены в Техническом задании. Поставщик при подтверждении прямого заказа должен приложить подписанное Техническое задание.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Ухта»

    Адрес местонахождения

    169300, Российская Федерация, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, 10/1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Носилки ковшовые ортопедические НКРЖ-ММ 0502 2140-1700х74х507ММ 10КГ алюминиевый сплав ООО "НПП "МИКРОМОНТАЖ" Россия"

    Кол-во: 23.000

    "Позиция 2"

    "Носилки санитарные продольно и поперечно складные НППС-ММ 175х560х2120ММ 165КГ 9КГ ПВХ ООО "НПП "МИКРОМОНТАЖ""

    Кол-во: 15.000

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