Поставка сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

"Позиция 1" "Аппарат плазменной резки ОЛ № 0619/ДС-120П.33 встроенный воздушный фильтр-регулятор с манометром и сменными картриджами, встроенный подогрев воздушного клапана для работы при низких температурах, резак со шлангопакетом 25М в морозостойком исполнении для температур до -40С, силовой разъем цепи основной дуги и плазмообразующего газа отделенный от разъема цепи пилотной дуги, индикатор неисправности резака, индикатор блокировки, съёмный расходомер. Плазмотрон Т150 25 м 1 шт; Земляной кабель 25 м 1 шт; ЗИП для резака Т150 (Электрод Т150 30 шт, Завихритель Т150 30 шт, Сопло Т150 30 шт, Наконечник Т150 30 шт, Ограничитель Т150 30 шт); Компрессор воздушный 1 шт; Осушитель воздуха ТТ390 1 шт 30-120А 25КВТ 50ММ ТУ 3441-121-13092653-2006 ОЛ № 0619/ДС-120П.33"

Кол-во: 1.000