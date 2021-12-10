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    Главная / Торги / Поставка сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Поставка сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:3010.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253373Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253373

    Наименование закупки

    Поставка сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 18:37

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ.docx

    Перечень_документов_к_договору.docx

    1.3.Приложение___9_к_договору_поставки.pdf

    1.2.Приложение___8_к_договору_поставки.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:30 GMT +310.12.2021 10:3010.12.2021 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253373Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сварочного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аппарат плазменной резки ОЛ № 0619/ДС-120П.33 встроенный воздушный фильтр-регулятор с манометром и сменными картриджами, встроенный подогрев воздушного клапана для работы при низких температурах, резак со шлангопакетом 25М в морозостойком исполнении для температур до -40С, силовой разъем цепи основной дуги и плазмообразующего газа отделенный от разъема цепи пилотной дуги, индикатор неисправности резака, индикатор блокировки, съёмный расходомер. Плазмотрон Т150 25 м 1 шт; Земляной кабель 25 м 1 шт; ЗИП для резака Т150 (Электрод Т150 30 шт, Завихритель Т150 30 шт, Сопло Т150 30 шт, Наконечник Т150 30 шт, Ограничитель Т150 30 шт); Компрессор воздушный 1 шт; Осушитель воздуха ТТ390 1 шт 30-120А 25КВТ 50ММ ТУ 3441-121-13092653-2006 ОЛ № 0619/ДС-120П.33"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Компрессор поршневой передвижной С412М 160Л/МИН 2.2КВТ 380В 10АТМ 10Л 750х450х550ММ ТУ 4577-045-03082926-2014"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Втулка поз.21 для насоса ГДМ21-032"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Втулка поз.22 для насоса ГДМ21-032"

    Кол-во: 2.000

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