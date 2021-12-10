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    Главная / Торги / Изготовление журналов для ООО "Газпром комплектация"

    Изготовление журналов для ООО "Газпром комплектация"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253364Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253364

    Наименование закупки

    Изготовление журналов для ООО "Газпром комплектация"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 18:21

    Документация процедуры

    ЦЗ.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    +7 812 613-05-69

    Факс

    Адрес электронной почты

    UChemeris@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чемерис Юлия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Изготовление журналов для ООО "Газпром комплектация"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 17:00 GMT +310.12.2021 17:0010.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253364Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Изготовление журналов для ООО "Газпром комплектация"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196105, г. Санкт-Петербург, Московский проспект 139, корпус 1 строение 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течении 15 банковских дней со дня подписания товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Изготовление журнала согласно технического задания заказчика формат А4, книжная/альбомная ориентация, внутренний блок по макету заказчика"

    Кол-во: 1.000

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