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    Главная / Торги / Затворы дисковые для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Затворы дисковые для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253363Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253363

    Наименование закупки

    Затворы дисковые для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 18:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-05-34

    Факс

    Адрес электронной почты

    DNesterov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеров Даниил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Затворы дисковые для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:30 GMT +310.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253363Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Затворы дисковые для нужд ООО "Газпром добыча Ноябрьск", ООО "Газпром добыча Ямбург"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 70 дней (для СМСП в течении 15 дней). Доставка в стоимость продукции не включена.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Затвор дисковый АНП.512.1433-УК DN100 PN1МПА сталь углеродистая с электроприводом АРМАТЭК 400В фланцевое ТУ 3741-030-35491454-2015 комплект фланцев 100-10-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Затвор дисковый АН1.512.1433-WW DN100 PN1МПА сталь углеродистая ручной (рукоятка) фланцевое ТУ 3741-030-35491454-2015 комплект фланцев 100-10-01-1-В-Ст09Г2С-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 3"

    "Затвор дисковый АН1.512.1433-УК DN100 PN1МПА сталь углеродистая ручной (рукоятка) фланцевое ТУ 3741-030-35491454-2015 комплект фланцев 100-10-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Затвор дисковый АН1.612.1433-УК DN100 PN1.6МПА сталь углеродистая ручной (рукоятка) вода 0...+140ГРАД ЦЕЛЬС фланцевое ТУ 3741-030-35491454-2015 комплект фланцев 100-16-01-1-В-Ст20-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Затвор дисковый АН1.611.1433-УК DN80 PN1.6МПА сталь углеродистая ручной (рукоятка) вода 0...+140ГРАД ЦЕЛЬС фланцевое ТУ 3741-030-35491454-2015"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Затвор дисковый АН1.609.1433-УК DN50 PN1.6МПА сталь углеродистая ручной (рукоятка) вода 0...+140ГРАД ЦЕЛЬС фланцевое ТУ 3741-030-35491454-2015"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Затвор дисковый АН2.615.4439-АЛ DN200 PN1.6МПА сталь низкотемпературная ручной (редуктор) фланцевое ТУ 3741-030-35491454-2015 комплект фланцев 200-16-01-1-В-Ст09Г2С-IV ГОСТ 33259-15 и крепежа"

    Кол-во: 2.000

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