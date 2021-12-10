Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Прожектор светодиодный IEK СДО 06-30 LPDO601-30-65-K02 30Вт IP65

    Прожектор светодиодный IEK СДО 06-30 LPDO601-30-65-K02 30Вт IP65

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253361Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253361

    Наименование закупки

    Прожектор светодиодный IEK СДО 06-30 LPDO601-30-65-K02 30Вт IP65

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 09:57

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    памятка_поставщику_о_доставке_ТМЦ.docx

    Технические_характеристики.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 36-08288

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    viktoriya.taushanova@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таушанова Виктория Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Чувашская Республика - Чувашия

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Прожектор светодиодный IEK СДО 06-30 LPDO601-30-65-K02 30Вт IP65

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253361Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прожектор светодиодный IEK СДО 06-30 LPDO601-30-65-K02 30Вт IP65

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Чувашская Республика - Чувашия, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д. 105Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Прожектор светодиодный IEK СДО 06-30 LPDO601-30-65-K02 30Вт IP65"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Прожектор светодиодный Feron SP2819 537x130x87мм 50Вт IP65"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Прожектор светодиодный IEK СДО 06-100 LPDO601-100-65-K02 100Вт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Светильник светодиодный, аккумуляторный IEK ДПА-2104 LDPA0-2104-60-K01 B136 x L356 x H64мм 230В IP20 накладной LED 4000K 3Вт 4ч 210лм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Светильник светодиодный, линейный WOLTA STD ДПО11-36-101-4К B180 x L1230 x H40мм 184...264В IP40 4000K 36Вт 4100лм"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 6"

    "Светильник накаливания IEK УП-1Р WSP20-05-K09 ламп 1шт 220В переносной E27 60Вт 5м"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО "ВНИПИгаздобыча"
    Ценовой запрос № 93559
    Электроматериалы
    Электроматериалы
    93559
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.04.2019 11:00(GMT+03:00)
    318 195
    Лоты:
    1
    Регион:
    Саратовская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 76757
    Поставка материалов электротехнического характера для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" на 2018 год
    Поставка материалов электротехнического характера для нужд Оренбургского филиала ООО...
    76757
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 08:00(GMT+03:00)
    299 549
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 74584
    ЦЗ/УЭЗиС/30.10.2018 Поставка светильников наружного освещения для санатория-профилактория "Жемчужина Севера"
    ЦЗ/УЭЗиС/30.10.2018 Поставка светильников наружного освещения для санатория-профилактория...
    74584
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    470 805
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
    Ценовой запрос № 78174
    Поставка светодиодных светильников для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    Поставка светодиодных светильников для нужд ГБУ "Автозаводский ПНИ".
    78174
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    105 966
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпром трансгаз Волгоград"
    Ценовой запрос № 78498
    Поставка светильников ДСП светодиодных
    Поставка светильников ДСП светодиодных
    78498
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    491 150
    Лоты:
    1
    Регион:
    Волгоградская область
    ООО Газпром ПХГ
    Ценовой запрос № 79707
    Поставка светодиодных осветительных устройств для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье ПЭН
    Поставка светодиодных осветительных устройств для нужд филиалов ООО "Газпром ПХГ" по статье...
    79707
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    18.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    445 100
    Лоты:
    1
    Регионы 11:
    Московская область
    Все регионы
    Московская область, Башкортостан Республика, Саратовская область, Удмуртская Республика, Рязанская область, Красноярский край, Ленинградская область, Новгородская область, Самарская область, Оренбургская область, Ставропольский край
    «ГАЗПРОМ ПРОЕКТИРОВАНИЕ»
    Ценовой запрос № 80098
    Закупка люстры и ламп для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"
    Закупка люстры и ламп для нужд Администрации ООО "Газпром проектирование"
    80098
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    20.12.2018 10:00(GMT+03:00)
    100 894
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ МАХАЧКАЛА"
    Ценовой запрос № 83421
    Поставка светильников ОЭСС
    Поставка светильников ОЭСС
    83421
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    524 848
    Лоты:
    1
    Регион:
    Дагестан Республика
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить