Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка медицинского оборудования (УСЛ 377)

    Поставка медицинского оборудования (УСЛ 377)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253358Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253358

    Наименование закупки

    Поставка медицинского оборудования (УСЛ 377)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 17:42

    Документация процедуры

    _Поставка_Покупатель_ГТУ_КИМ_публикация_ЦЗ.docx

    Поставка_Покупатель_ГТУ__Спецификация.xls

    Приложение__2_ТОРГ_12.xlsx

    УПД.docx

    Задание_на_поставку_КИМ_Миловка__доставка_поставщиком_.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответсвенностью "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Юридический адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Почтовый адрес

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Контактный телефон

    +7 347 237-50-80

    Факс

    +7 347 237-28-16

    Адрес электронной почты

    azaytsev@ufa-tr.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Зайцев Антон Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка медицинского оборудования (УСЛ 377)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 16:00 GMT +313.12.2021 16:0013.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253358Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка медицинского оборудования (УСЛ 377)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Российская Федерация, 450519, Республика Башкортостан, Уфимский р-н, Миловский сельсовет, с. Миловка (проезд через с. Дмитриевка).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ДЛЯ НЕ СМСП: Расчеты за товар осуществляются в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). ДЛЯ СМСП Расчеты за товар осуществляются в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после приёмки товара. Оригинал счета-фактуры Поставщик направляет Покупателю не позднее 5 (пяти) дней с момента поставки товара (за исключением оформления принятие товара подписанием УПД). Доставка осуществляется транспортом поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Уфа"

    Адрес местонахождения

    450054, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Уфа, Рихарда Зорге, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр воздушный к рециркуляторам Дезар ФВС-КРОНТ"

    Кол-во: 208.000

    "Позиция 2"

    "Термостат суховоздушный ТС-1/80 СПУ вентилятор"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Термометр жидкостный для холодильных установок ТТЖ-Х -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС 1ГРАД ЦЕЛЬС 157х19х10ММ кероcин авиационный марки T1"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 4"

    "Весы электронные Масса-К МК-15.2-А21 средний (III) 15КГ 2/5Г 340х245ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС 345х56х310ММ 5КГ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Весы электронные Value VES-50B 50КГ 237х237ММ -10...+40ГРАД ЦЕЛЬС экран LCD 7 сегментов 5КГ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Весы электронные напольные Мидл МП 60 В(Ж)ДА Ф-2 60КГ 10/20Г 450х600ММ нержавеющая сталь весовой индикатор МИ ВДА/7Я"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Весы электронные напольные Масса-К ТВ-М-150.2-А3 150КГ 20/50Г 600х800ММ 25ВТ нержавеющая сталь ГОСТ 29329-92"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Термометр инфракрасный бесконтактный Shvabe F01 32-42ГРАД ЦЕЛЬС 0.5С 2хAA по 1.5В с батарейками"

    Кол-во: 85.000

    "Позиция 9"

    "Термометр бесконтактный Human Body K3 33.0-42.9ГРАД ЦЕЛЬС 0.1С 5-10СМ 250Г 170х115х140ММ"

    Кол-во: 35.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 264837
    Поставка преобразователя термоэлектрического для нужд Филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка преобразователя термоэлектрического для нужд Филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    264837
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром переработка"
    Ценовой запрос № 260592
    Поставка измерительного оборудования для оснащения столовой Администрации ООО "Газпром переработка"
    Поставка измерительного оборудования для оснащения столовой Администрации ООО "Газпром...
    260592
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263984
    Поставка термометров, манометров для нужд Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    Поставка термометров, манометров для нужд Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    263984
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО «Газпром трансгаз Ухта»
    Ценовой запрос № 74594
    ЦЗ/УМТСиК/30.10.2018 Поставка прибора для провдения контроля качества питания ООО "Газпром трансгаз Ухта" в 2019 году
    ЦЗ/УМТСиК/30.10.2018 Поставка прибора для провдения контроля качества питания ООО "Газпром...
    74594
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    242 396
    Лоты:
    1
    Регион:
    Коми Республика
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78118
    Поставка контрольно-измерительного оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка контрольно-измерительного оборудования для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром...
    78118
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    443 721
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Ценовой запрос № 79141
    Поставка оборудования для комплектации объекта "Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции инженерно-технического обеспечения производственно-лабораторного корпуса инженерно-технического центра, ул. 26 съезда КПСС, д.11а"
    Поставка оборудования для комплектации объекта "Реконструкция приточно-вытяжной вентиляции...
    79141
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    13.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    292 952
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ"
    Ценовой запрос № 79167
    Поставка термометров пищевых Testo
    Поставка термометров пищевых Testo
    79167
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    192 192
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 79424
    ТГСтаврополь Поставка измерителя-регулятора температуры уточн (20199359)
    ТГСтаврополь Поставка измерителя-регулятора температуры уточн (20199359)
    79424
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    528 458
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить