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    Главная / Торги / Оборудование для НСТ

    Оборудование для НСТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253350Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253350

    Наименование закупки

    Оборудование для НСТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 18:04

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    (495)783-30-00

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    otsypina@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыпина Ольга Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оборудование для НСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2021 11:00 GMT +317.12.2021 11:0017.12.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253350Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оборудование для НСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Трифоновская, 57АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    -

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ALYNO конвертор совмещенный С+Ku диапазона Хорёк "Альяно " Twin-Twin для оффсетных антенн (диэлектрик) с углом раскрыва - 90 градусов."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "ALYNO конвертор совмещенный С+Ku диапазона Хорёк "Альяно " Twin-Twin для оффсетных антенн (классик) с углом раскрыва - 70 градусов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "СУПРАЛ CTB-1,4-1,1 1,5 Al АУМ Антенна приемная спутниковая офсетная С/Ku диапазона, алюминиевая 140,0х160,0 см, F/D=0,5 , уровень кроссполяризации: не хуже 25 дБ., коэффициент усиления не хуже 42,9 дБ на частоте 11,3 ГГц и 33,5 дБ на частоте 4 ГГц, Диапазон регулировки по углу места 6-50°."

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Облучатель (СL+CR)/ Ku для офсетных антенн. Соосный двухдиапазонный облучатель для офсетных антенн спутникового телевидения c раздельными выходами для сигналов R и L поляризаций в С-диапазоне и V и H поляризации Ku- диапазона"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Galaxy Innovation Gl 212 twin Конвертер LNB Ku-диапазона: линейная поляризация; количество выходов 2 (независимых); диапазон частот 10.7 - 12.75 ГГц; гетеродин 9.75/10.6 ГГц или аналог"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Galaxy Innovation Gl 124 Конвертер LNB Ku-диапазона: круговая поляризация; количество выходов 4 (независимых); диапазон частот 11.7 - 12.75 ГГц; гетеродин 10.75 ГГц или аналог"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "rc-tech ТИШЖ.468523 Делитель/сумматор L-диапазона 1/2 N или аналог"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "RTM TS2006 Грозозащита, 5-2400MHz, F(m)-F(f)"

    Кол-во: 10.000

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