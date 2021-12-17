"Позиция 3" "СУПРАЛ CTB-1,4-1,1 1,5 Al АУМ Антенна приемная спутниковая офсетная С/Ku диапазона, алюминиевая 140,0х160,0 см, F/D=0,5 , уровень кроссполяризации: не хуже 25 дБ., коэффициент усиления не хуже 42,9 дБ на частоте 11,3 ГГц и 33,5 дБ на частоте 4 ГГц, Диапазон регулировки по углу места 6-50°."

"Позиция 4" "Облучатель (СL+CR)/ Ku для офсетных антенн. Соосный двухдиапазонный облучатель для офсетных антенн спутникового телевидения c раздельными выходами для сигналов R и L поляризаций в С-диапазоне и V и H поляризации Ku- диапазона"

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