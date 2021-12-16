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    Главная / Торги / Оказание услуг по утилизации генерирующих источников лучевых досмотровых установок, находящихся на территории у Заказчика

    Оказание услуг по утилизации генерирующих источников лучевых досмотровых установок, находящихся на территории у Заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253346Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253346

    Наименование закупки

    Оказание услуг по утилизации генерирующих источников лучевых досмотровых установок, находящихся на территории у Заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 17:30

    Документация процедуры

    ТЗ_на_утилизацию__ГИЛДУ_.docx

    7___ТФ_договора_на_оказание_услуг__когда_объемы_услуг_определены_ЗК_06.01_06.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-25-80

    Факс

    Адрес электронной почты

    Daria.Alekseykina@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алексейкина Дарья Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по утилизации генерирующих источников лучевых досмотровых установок, находящихся на территории у Заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.12.2021 15:00 GMT +316.12.2021 15:0016.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253346Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по утилизации генерирующих источников лучевых досмотровых установок, находящихся на территории у Заказчика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, территория АО «Международный аэропорт «Внуково»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата произв. на основ. Выставл. Исполнителем счета на оплату, в теч. 30 кал. дней с даты подпис. Сторонами Акта сдачи–приемки услуг путем перечисл. денежн. средств на р/с Исполнителя;

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по утилизации генерирующих источников лучевых досмотровых установок, находящихся на территории у Заказчика"

    Кол-во: 1.000

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