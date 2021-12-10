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    Главная / Торги / Поставка питьевой воды для нужд ПФ Астраханьгазгеофизика

    Поставка питьевой воды для нужд ПФ Астраханьгазгеофизика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253343Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253343

    Наименование закупки

    Поставка питьевой воды для нужд ПФ Астраханьгазгеофизика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 17:47

    Документация процедуры

    Договор_форма.rar

    ТЗ_вода_Астрахань.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Юридический адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    Почтовый адрес

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Контактный телефон

    доб.37644

    Факс

    +7 495 719-57-65

    Адрес электронной почты

    v.oderova@nedra.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Одерова Виктория Еврегньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка питьевой воды для нужд ПФ Астраханьгазгеофизика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253343Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка питьевой воды для нужд ПФ Астраханьгазгеофизика

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, 416168, Российская Федерация,Астраханская область,Красноярский муниципальный район, Монтажников промышленный район, дом № 13.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с договором и техническим заданием

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕДРА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕДРА

    Адрес местонахождения

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65,

    117418, Г МОСКВА, УЛ НОВОЧЕРЁМУШКИНСКАЯ, ДОМ 65

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Вода питьевая бутилированная артезианская Чистая вода негазированная первой категории 19.3Л ГОСТ Р 51074-2003 ТУ 0131-002-84324972-99"

    Кол-во: 2400.000

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