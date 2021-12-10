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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования (3 партия) для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго"

    Поставка электрооборудования (3 партия) для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253341Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253341

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования (3 партия) для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 18:00

    Документация процедуры

    Типовая_форма_договора_поставки__15_дн_.docx

    Спецификация_Приложение___1_.XLSX

    _Перечень_Товара_Приложение___3_.XLSX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Юридический адрес

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    Почтовый адрес

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Контактный телефон

    +7 495 428-45-60

    Факс

    +7 495 428-45-60

    Адрес электронной почты

    M.Yarmolenko@adm.energo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярмоленко Михаил Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования (3 партия) для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 00:00 GMT +310.12.2021 00:0010.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253341Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования (3 партия) для нужд Надымского филиала ООО "Газпром энерго"

    Начальная цена

    1 074 754,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский филиал ООО "Газпром энерго", 629757, ЯНАО, Надымский район, п.Пангоды, Промзона. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата каждой отдельной партии Товара осуществляется в течение 15 рабочих дней с момента получения грузополучателем в совокупности партии Товара и относящихся к данному Товару документов. Транспортные расходы по доставке Товара до Грузополучателя должны быть включены в стоимость товара. Прочие условия в соответствии с приложенной формой договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром энерго"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром энерго"

    Адрес местонахождения

    117939, Российская Федерация, Москва, Строителей, дом 8, корпус 1

    119526, Российская Федерация, Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контактор с универсальной катушкой управления ABB AF09-40-00-13 9А 100-250В 1SBL137201R1300"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 2"

    "Реле промежуточное РТД-11 220В 0.1А УХЛ4"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Блок клеммный Phoenix Contact UT 2.5 0.14-4ММ2 20А 600В серый 47.7х5.2 3044076"

    Кол-во: 202.000

    "Позиция 4"

    "Лампа бактерицидная ультрафиолетовая Aquapro UV-12GPM-L 39ВТ 19х843ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Разъединитель высоковольтный РЛНД-1-10 III /400 с приводом ПР-01 (ПРНЗ-10), 1 заземляющий нож Тюльган"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМЕ-222У3В 380В 25А IP30 1з с реле тепловым переменного тока"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 7"

    "Батарея аккумуляторная Энергия АКБ 12-7 AGM 12В 7А.Ч 151х100х65ММ 2.1КГ Е0201-0019"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 8"

    "Светильник светодиодный Ledel Street X1 X1143 77ВТ 165х430В 5000К 12240ЛМ 406х210х93ММ У1 1.9КГ IP66 КСС Ш8М ТУ 3461-032-60320484-2013"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Лента светодиодная линейка D150 5730 20ШТ 220В 0.52М 850ЛМ 10ВТ белый IP20"

    Кол-во: 245.000

    "Позиция 10"

    "Электрод сравнения лабораторный (вспомогательный) одноключевой ЭСр-10101-3.5 К80.4 хлорсеребряный 208мВ 2000-20000ОМ электролит раствор KCl концентрацией 3.5М ГОСТ 22261-94"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Электрод измерительный стеклянный ЭС-10601/7 0-12pH 0...+100ГРАД ЦЕЛЬС с поверкой ТУ 4215-012-35918409-08"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Электрод комбинированный стеклянный ЭСЛК-01.7 0-12pH 0...+40ГРАД ЦЕЛЬС с поверкой ТУ 4215-014-81696414-2007"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Электрод комбинированный стеклянный ЭСК-10603/7 К 80.7 0-12pH 0...+100ГРАД ЦЕЛЬС с поверкой ГОСТ 22261-94 ТУ 4215-004-35918409-2009"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Розетка открытой установки Legrand Quteo 16А 250В IP20 с заземлением 1 гнездо пластик слоновая кость 782241"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 15"

    "Розетка открытой проводки Legrand Quteo 16А 250В IP20 с заземлением 2 гнезда пластик белая 782213"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 16"

    "Пускатель электромагнитный нереверсивный ПМ12-063151 220В 63А УХЛ4 IP20 2з+2р Вариант "А" без реле"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 17"

    "Контактор вакуумный КВ1-250-3В3 3з 2з+2р 250А 220В"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Табло световое двустороннее Молния -2-12 Гранд Выход 12В 33х15х11.5СМ 40МА IP55"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Муфта концевая внутренней установки КВтп-10-3х(35-50) 10КВ 35-50ММ2 с термоусаживаемой перчаткой для трехжильных кабелей с бумажной изоляцией ТУ 3599-001-34461190-2007"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Маршрутизатор проводной Zyxel SHDSL P-793H v3 100МБИТ/С 4 LAN-порта 1 WAN- порт 211х154х40ММ P-793HV3-RU01V1F"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 21"

    "Видеорегистратор портативный носимый ВСБ4 PRO 60х94х30ММ 128ГБ 40Мп 140ГРАД Full HD HDMI и USB IP67 ГЛОНАСС/GPS, База - "Поставил и пошел", USB Free, крепление на погон, функция День/Ночь, чехол опция, дополнительный внешний аккумулятор"

    Кол-во: 10.000

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