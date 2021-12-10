Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка сменных датчиков газодетектора для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Гзпром флот"

    Поставка сменных датчиков газодетектора для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Гзпром флот"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 17:3010.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253337Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253337

    Наименование закупки

    Поставка сменных датчиков газодетектора для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Гзпром флот"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 17:12

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-88

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    V.Tarasov@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тарасов Виталий Андреевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Мурманская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка сменных датчиков газодетектора для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Гзпром флот"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 17:30 GMT +310.12.2021 17:3010.12.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253337Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сменных датчиков газодетектора для нужд ППБУ "Северное сияние" ООО "Гзпром флот"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Мурманская область, г. Мурманск ул. Траловая д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки и подписания первичных документов сторонами, стоимость товара с учетом доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блок сменный для анализатора-течеискателя картридж сероводород Hydrogene Sulfide 0-50ppm для газодетектора Sensepoint XCD SPXCDXSHXSS"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Блок сменный для анализатора-течеискателя картридж горючие газы Methane CAT 0-100% LEL для газодетектора Sensepoint XCD SPXCDXSFXSS"

    Кол-во: 3.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 263063
    О поставке сигнализатора оксида углерода для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    О поставке сигнализатора оксида углерода для нужд филиала ООО "Газпром ВНИИГАЗ" г. Тюмень
    263063
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 05:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром ВНИИГАЗ"
    Ценовой запрос № 77424
    Поставка датчиков газоанализаторов
    Поставка датчиков газоанализаторов
    77424
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    358 885
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 78114
    Поставка расходомера и газоанализатора для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка расходомера и газоанализатора для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпром энерго"
    78114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    519 608
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Ценовой запрос № 80410
    ТГСтаврополь Поставка сигнализатора загазованности (20183063)
    ТГСтаврополь Поставка сигнализатора загазованности (20183063)
    80410
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    182 072
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 83441
    Поставка газоанализаторов для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
    Поставка газоанализаторов для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
    83441
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2019 14:00(GMT+03:00)
    464 550
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    «Газпром энерго»
    Ценовой запрос № 84089
    Поставка газоанализаторов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"
    Поставка газоанализаторов для нужд Сургутского филиала ООО "Газпром энерго"
    84089
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 09:30(GMT+03:00)
    580 241
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Ценовой запрос № 84034
    Поставка газоанализаторов для комплектации КТОЖС для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
    Поставка газоанализаторов для комплектации КТОЖС для ООО "Газпром добыча Ноябрьск" в 2019 году
    84034
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    515 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Ценовой запрос № 85462
    Поставка течеискателей для нужд филиала филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ
    Поставка течеискателей для нужд филиала филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" УТТ и СТ
    85462
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.02.2019 00:00(GMT+03:00)
    375 593
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить