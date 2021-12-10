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    Главная / Торги / ТГСтаврополь Поставка автозапчастей КАМАЗ (20222052)

    ТГСтаврополь Поставка автозапчастей КАМАЗ (20222052)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253334Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253334

    Наименование закупки

    ТГСтаврополь Поставка автозапчастей КАМАЗ (20222052)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 17:08

    Документация процедуры

    Порядок_предоставления_преимущества_и_заключения_договоров_в_электронной_форме.docx

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ__КИМ_2021_ЭДО.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Юридический адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    Почтовый адрес

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Контактный телефон

    +7 8652 22-92-51

    Факс

    +7 8652 26-30-45

    Адрес электронной почты

    Kazakova_S_I@ktg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Казакова Светлана Ивановна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ставропольский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТГСтаврополь Поставка автозапчастей КАМАЗ (20222052)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253334Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТГСтаврополь Поставка автозапчастей КАМАЗ (20222052)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ставропольский край, Изобильненский р-н, п. Рыздвяный ул. Восточная,5А База №1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в соответствии с проектом договора, доставка за счет поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СТАВРОПОЛЬ"

    Адрес местонахождения

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6,

    355035, КРАЙ СТАВРОПОЛЬСКИЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДОМ 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент фильтрующий масляный КАМАЗ 7405.1012040"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Элемент фильтрующий тонкой очистки масла КАМАЗ бумажный 7405-1017040-02"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 3"

    "Элемент фильтрующий воздушный Difa В4342 М ЯМЗ 8421-1109080-03 ГОСТ 3635-78"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Элемент фильтрующий масляный ГАЗ 53-1012040"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Элемент фильтрующий воздушный КАМАЗ 7405-1109560-01"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 6"

    "Элемент фильтрующий воздушный КАМАЗ 7405-1109560-01"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Свеча зажигания BOSCH А14ДВР"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 8"

    "Свеча зажигания Brisk Silver NR15C"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 9"

    "Свеча зажигания короткая юбка А-14В"

    Кол-во: 64.000

    "Позиция 10"

    "Элемент фильтрующий газовый Difa 4318 260АТ-1109015 ТУ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 11"

    "Фильтр масляный 5340-1012075 ЯМЗ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Ремень привода Bosch 6РК1525 1987948447"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Ремень привода Contitech 10РК1425"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 14"

    "Элемент фильтрующий газовый Ливны КАМАЗ ЭФОГТ 820.53-4412040А ГОСТ ИСО 9001-2011"

    Кол-во: 35.000

    "Позиция 15"

    "Элемент фильтрующий воздушный Ливны КАМАЗ 182х144х448ММ ЭФВ721.1109560-30 ГОСТ Р ИСО 9001-2008"

    Кол-во: 29.000

    "Позиция 16"

    "Фильтр масляный Yuchai YC6K К6000-1012240А"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 17"

    "Дозатор газа 27.4415100 КАМАЗ ГОСТ 21980-76"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 18"

    "Ремень привода 11х10-1500 ПАЗ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 19"

    "Ремень привода 11х10-1500 ПАЗ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 20"

    "Ремень агрегатов 1775 ПАЗ 11х10"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 21"

    "Ремень привода водяного насоса 6РК-1371"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 22"

    "Ремень привода генератора 6РК-1010"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 23"

    "Фильтр осушителя воздуха патрон Невский фильтр КАМАЗ NF-7000"

    Кол-во: 80.000

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