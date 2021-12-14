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    Главная / Торги / Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "северо-Западный", из офисов расположенных на территории Республики Коми на 2022 год

    Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "северо-Западный", из офисов расположенных на территории Республики Коми на 2022 год

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 00:0014.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253329Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253329

    Наименование закупки

    Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "северо-Западный", из офисов расположенных на территории Республики Коми на 2022 год

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 17:14

    Документация процедуры

    Техзадание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 8216 79-19-94

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    Evgeniy.Kirushev.Peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кирушев Евгений Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "северо-Западный", из офисов расположенных на территории Республики Коми на 2022 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 00:00 GMT +314.12.2021 00:0014.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253329Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "северо-Западный", из офисов расположенных на территории Республики Коми на 2022 год

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по факту выполненых работ, после подписания актов приемки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "Северо-Западный""

    Кол-во: 1.000

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