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Наименование закупки
Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "северо-Западный", из офисов расположенных на территории Республики Коми на 2022 год
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 17:14
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Почтовый адрес
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Контактный телефон
+7 8216 79-19-94
Факс
+7 812 325-21-47
Адрес электронной почты
Evgeniy.Kirushev.Peterburg@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кирушев Евгений Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "северо-Западный", из офисов расположенных на территории Республики Коми на 2022 год
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
14.12.2021 00:00 GMT +314.12.2021 00:0014.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253329Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по утилизации списанного имущества Ф-ла Банка ГПБ (АО) "северо-Западный", из офисов расположенных на территории Республики Коми на 2022 год
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Оплата по факту выполненых работ, после подписания актов приемки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
Адрес местонахождения
191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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