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    Главная / Торги / Поставка замка для обслуживания ВС_МТО

    Поставка замка для обслуживания ВС_МТО

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253328Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253328

    Наименование закупки

    Поставка замка для обслуживания ВС_МТО

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 17:44

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ЭТП_ГПБ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа»
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Юридический адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Почтовый адрес

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Контактный телефон

    (732) 6-45-87

    Факс

    Адрес электронной почты

    evdokimova.me@gazavia.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Евдокимова Марина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка замка для обслуживания ВС_МТО

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253328Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка замка для обслуживания ВС_МТО

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 108824, г. Москва, поселение Рязановское, аэропорт «Остафьево». Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами товарной накладной (торг-12), при наличии выставленного Поставщиком счёта-фактуры, или универсального передаточного документа (УПД). Срок поставки товара в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.Доставка товара осуществляется силами и средствами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"
    Все закупки и тендеры ООО Авиапредприятие "Газпром авиа"

    Адрес местонахождения

    108824, Российская Федерация, Москва, поселение Рязановское, аэропорт "Остафьево"

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Замок H5000-2-064-081 для технического обслуживания вертолета EC155B1"

    Кол-во: 4.000

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