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Наименование закупки
Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 17:03
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Почтовый адрес
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Контактный телефон
(3494) 92-73-03
Факс
7--
Адрес электронной почты
v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вербицкий Валерий Валерьевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 09:30 GMT +310.12.2021 09:3010.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253325Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"
Адрес местонахождения
629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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