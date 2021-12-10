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    Главная / Торги / Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:3010.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253325Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253325

    Наименование закупки

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 17:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:30 GMT +310.12.2021 09:3010.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253325Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка общезаводского оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Станок точильный шлифовальный ТШ-1 2200ВТ 380В 250ММ 1500об/мин 554х377х588ММ шлифовальные круги 250х40х32 2ШТ, светильник местного освещения, защитные экраны 2ШТ ТУ 2.05544532.217-93"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Весы крановые Масса ЕК-CM-15 15Т 5000Г -30...+40ГРАД ЦЕЛЬС средний (III) IP-64/IP-66 аккумулятор, сеть 340х1070ММ 75КГ в составе: Пульт дистанционного управления (ПДУ) с радиоканалом и LCD-индикатором, Аккумулятор для весов ЕК-СМ Артикул: 14599, Аккумулятор для ПДУ к весам ЕК-СМ Артикул: 43567, Блок питания для весов ВК, ЕК-А, ЕК-СМ Артикул: 200206"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Баня лабораторная ЛБ23 7Л 2500ВТ +5...+200ГРАД ЦЕЛЬС 2МЕСТ 385х205х360ММ 295х145х160ММ ООО "ТЕРМЭКС""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Станок Firmac STR-750 1050х620х1100ММ 80КГ для производства переходов толщина металла 0.5-1.2ММ, подача воздуха 6-7БАР, шаблон максимальная длина 750ММ, минимальный диаметр 100ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Комплект уплотнений проточной части Mokveld RZD-RECX-TC 3 1/16" API 10000 НТ-КУ.010.000.000"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    05.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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