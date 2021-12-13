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    Главная / Торги / Поставка товаров (морепродукты)

    Поставка товаров (морепродукты)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253317Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253317

    Наименование закупки

    Поставка товаров (морепродукты)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 16:46

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.e.vasilenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка товаров (морепродукты)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253317Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров (морепродукты)

    Начальная цена

    650 501,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу). Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 2 календарных дней в период действия договора. Срок действия договора: с момента подписания по 31.03.2022 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Каракатица очищенная свежемороженая техглазурь 5-7% 10000Г пакет полиэтиленовый Китай"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Кальмар тушка очищенная свежемороженые"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 3"

    "Мидии в половинках ракушек Nordic Seafood 30/45 1000Г Новая Зеландия"

    Кол-во: 120.000

    "Позиция 4"

    "Морские гребешки филе свежемороженые 1000Г пакет п/э АО "СК БСФ" Российская Федерация (РФ, Россия)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Рапан мясо свежемороженые 1000Г вакуумная упаковка ИП Лохматова Людмила Ивановна Российская Федерация (РФ, Россия)"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 6"

    "Креветки без головы свежемороженые 16/20 1КГ Индия"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 7"

    "Креветки неразделанные варено-мороженые 120/150 1КГ коробка картонная Гренландия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Креветки очищенные салатные варено-мороженые 200/300 1КГ пакет п/э Китай"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 9"

    "Осьминоги молодые весовые свежемороженые Китай"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 10"

    "Крабовые палочки (крабовое мясо) палочки ГОСТ 7630-96"

    Кол-во: 300.000

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    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    1 020 267
    Лоты:
    1
    Регион:
    Краснодарский край
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