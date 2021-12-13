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    Главная / Торги / поставка бланков

    поставка бланков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253311Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253311

    Наименование закупки

    поставка бланков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 16:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ВОСПИТАННИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ "СПЕЦИАЛЬНОЕ РЕАБИЛИТАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Юридический адрес

    603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56

    Почтовый адрес

    603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56

    Контактный телефон

    +7 831 255-92-33

    Факс

    +7 831 255-92-33

    Адрес электронной почты

    dom-internat@rambler.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жинько Михаил Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бланков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 00:00 GMT +313.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253311Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бланков

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.Новгород пр.Ильича 56Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту поставки в течение 14 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "АВТОЗАВОДСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ"

    Адрес местонахождения

    603041, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Проспект Ильича, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк Карточка учета материалов форма М-17 А5"

    Кол-во: 2000.000

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