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    Главная / Торги / Поставка икры и рыбной продукции

    Поставка икры и рыбной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253308Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253308

    Наименование закупки

    Поставка икры и рыбной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 16:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Лечебно-оздоровительный комплекс Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Юридический адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Почтовый адрес

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Контактный телефон

    +7 86133 2-60-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    i.e.vasilenko@lokvityaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саранчук Роман Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка икры и рыбной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253308Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка икры и рыбной продукции

    Начальная цена

    1 132 799,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, г.-к. Анапа, с. Витязево, проспект Южный, д.20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней, со дня подписания Покупателем документа о приемке поставленного товара по договору (отдельному этапу). Поставка Товар поставляется Покупателю по Заявке в течение 2 календарных дней в период действия договора. Срок действия договора: с момента подписания по 31.03.2022 г.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЛОК Витязь
    Все закупки и тендеры ЛОК Витязь

    Адрес местонахождения

    353417, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа район Анапский, село Витязево, проспект Южный, дом 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хамса слабосоленая 5КГ полиэтиленовое ведро"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Горбуша слабосоленая потрашеная тушка с головой 10000Г ведро ИП ДЕМЕНЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Российская Федерация (РФ, Россия)"

    Кол-во: 580.000

    "Позиция 3"

    "Семга слабосоленая филе с кожей Лазурный берег 300Г вакуумная упаковка ООО Компания "Лазурный Берег" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 4"

    "Палтус холодного копчения балык (филе) Российская Федерация (РФ, Россия)"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Рыба Масляная холодного копчения филе ГОСТ 11482-96"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Семга холодного копчения филе без кожи ИП Деменев Россия"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 7"

    "Скумбрия холодного копчения без головы ГОСТ 11482-96 ООО "МОРЕПРОДУКТ-М" Россия"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 8"

    "Икра Щуки Арпик 112Г ГОСТ 1573-2011"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 9"

    "Икра лососевых рыб зернистая ГОСТ 18173-2004"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 10"

    "Сельдь слабосоленая слабосоленая атлантическая непотрошеная"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 11"

    "Икра Мойвы стеклянная банка ООО "Русский Рыбный Мир" Российская Федерация (РФ, Россия)"

    Кол-во: 400.000

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