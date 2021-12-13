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    Главная / Торги / Ремонтные материалы

    Ремонтные материалы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:3013.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253300Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253300

    Наименование закупки

    Ремонтные материалы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 16:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"
    Все закупки и тендеры УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Юридический адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3

    Почтовый адрес

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3

    Контактный телефон

    +7 831 419-77-89

    Факс

    +7 831 419-77-69

    Адрес электронной почты

    uszn@nizh.soc.kreml.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шемелева Галина

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ремонтные материалы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:30 GMT +313.12.2021 09:3013.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253300Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонтные материалы

    Начальная цена

    2 927,15

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 603005,г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА
    Все закупки и тендеры УСЗН НИЖЕГОРОДСКОГО РАЙОНА Г.Н.НОВГОРОДА

    Адрес местонахождения

    603005, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Минина, 3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шпатлевка по дереву Eurotex сосна 1.5КГ банка"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Эмаль акриловая Olecolor 1КГ для радиаторов белая матовая"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кисть малярная плоская флейцевая КФ-50 50ММ натуральная щетина ГОСТ 10597-87"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Шпатель Зубр Стандарт нержавеющая сталь, пластмассовая ручка черный 100ММ 10052-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе P320 1000ММх20М ГОСТ 13344-79"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Шкурка шлифовальная водостойкая на тканевой основе P320 1000ММх20М ГОСТ 13344-79"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Краска водно-дисперсионная колеровочная Dulux Ultra Resist 2.5Л"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Колер паста черный 0.1КГ Россия"

    Кол-во: 9.000

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