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    Главная / Торги / Поставка профессиональной столовой посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка профессиональной столовой посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253297Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253297

    Наименование закупки

    Поставка профессиональной столовой посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 16:53

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение___1.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка профессиональной столовой посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253297Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка профессиональной столовой посуды и кухонного инвентаря для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кастрюля Luxstahl 9Л нержавеющая сталь 18/10 кт142 Chaoan Yongxing Craftwork Co., Ltd Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Чашка чайная Браво фарфор 250МЛ белый ИЧШ 30.250 ГОСТ 28390-89 ООО "БАШКИРСКИЙ ФАРФОР" Россия"

    Кол-во: 1170.000

    "Позиция 3"

    "Кастрюля Luxstahl 9Л нержавеющая сталь 18/10 кт142 Chaoan Yongxing Craftwork Co., Ltd Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Кастрюля P.L.Proff Cuisine Eco Line 6.5Л 220ММ 170ММ нержавеющая сталь 18/0 81200002 Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Кастрюля Luxstahl 3Л нержавеющая сталь 18/10 кт147 Chaoan Yongxing Craftwork Co., Ltd Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Венчик EKSI WP30P 300ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Венчик EKSI WP25P 250ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Кисточка кулинарная силикон P.L.Proff Cuisine для барбекю 280ММ 81200298 Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 9"

    "Стопка Москва стекло 50МЛ 50ММ 90ММ L0035"

    Кол-во: 102.000

    "Позиция 10"

    "Шумовка цельнолитая Eksi SK12 нержавеющая сталь 120ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Сито P.L.Proff Cuisine нержавеющая сталь 100ММ 92001166"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 12"

    "Сито для муки P.L.Proff Cuisine нержавеющая сталь 285ММ 97000218"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Доска разделочная Eksi PC604018R пластик 600х400х18ММ красный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 14"

    "Доска разделочная Eksi PC604018G пластик 600х400х18ММ зеленый"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Сотейник P.L.Proff Cuisine Eco Line нержавеющая сталь 18/0 160ММ 80ММ 1.5Л б/крышки 99000161"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 16"

    "Подставка с подогревом для чайника P.L. Proff Cuisine стекло 9.7СМ 81200556"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 17"

    "Кувшин RCR Style TimeLess хрустальное стекло 1.2Л Италия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 18"

    "Ложка кофейная P.L.Proff Cuisine Fine нержавеющая сталь 2ММ 115ММ 71047268 Китай"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 19"

    "Ложка чайная P.L.Proff Cuisine London нержавеющая сталь 3ММ 146ММ 99003513 Китай"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 20"

    "Нож десертный P.L.Proff Cuisine Fine 215ММ нержавеющая сталь 18/10 71047271"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 21"

    "Вилка десертная P.L.Proff Cuisine Fine нержавеющая сталь 18/10 185ММ 71047270 Китай"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 22"

    "Ложка десертная P.L.Proff Cuisine Fine нержавеющая сталь 3ММ 185ММ 71047269 Китай"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 23"

    "Нож столовый P.L.Proff Cuisine Fine 235ММ нержавеющая сталь 71047267"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 24"

    "Вилка столовая P.L.Proff Cuisine Fine нержавеющая сталь 18/10 210ММ 71047265 Китай"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 25"

    "Ложка столовая P.L. Proff Cuisine Fine нержавеющая сталь 210ММ"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 26"

    "Стакан хайбол RCR Style TimeLess хрустальное стекло 440МЛ Италия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 27"

    "Бокал для красного вина RCR Style TimeLess 300МЛ хрустальное стекло Италия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 28"

    "Бокал для белого вина RCR Style TimeLess 230МЛ хрустальное стекло Италия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 29"

    "Бокал флюте для шампанского RCR Style TimeLess 210МЛ хрустальное стекло Италия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 30"

    "Стакан old fashion RCR Style TimeLess хрустальное стекло 360МЛ Италия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 31"

    "Стопка RCR Style TimeLess хрустальное стекло 78МЛ Италия"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 32"

    "Краскопульт электрический Deko DKSG55K1 HVLP 160Л/МИН 1ММ 0.8Л 550ВТ 290х120х280ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "Ложка чайная Рапсодия нержавеющая сталь 18/0 2ММ 145ММ ЛЧ-М16 ПАО "ПАВЛОВСКИЙ ЗАВОД ИМ. КИРОВА" Россия"

    Кол-во: 1170.000

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