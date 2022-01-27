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    Главная / Торги / Комплекс работ по замене сплит-систем в помещении серверной

    Комплекс работ по замене сплит-систем в помещении серверной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2022 12:0027.01.2022 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253293Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253293

    Наименование закупки

    Комплекс работ по замене сплит-систем в помещении серверной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:53

    Документация процедуры

    ТЗ_ГПБ_Кондиционеры.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Юридический адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Почтовый адрес

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Контактный телефон

    +7 812 622-04-56

    Факс

    +7 812 325-21-47

    Адрес электронной почты

    Alexey.Urentsov.Peterburg@gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уренцов Алексей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Комплекс работ по замене сплит-систем в помещении серверной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.01.2022 12:00 GMT +327.01.2022 12:0027.01.2022 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253293Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплекс работ по замене сплит-систем в помещении серверной

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Наименование заказчика

    Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный
    Все закупки и тендеры Ф-л ГПБ (АО) Северо-Западный

    Адрес местонахождения

    191124, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул.Лафонская, 3 лит. А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплекс работ по замене сплит-системы в помещении серверной"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Комплекс работ по замене сплит-системы в помещении серверной"

    Кол-во: 1.000

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