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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
*Срочная закупка модулей для Уфимского ф-ла
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 16:06
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43
Почтовый адрес
614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43
Контактный телефон
+7 909 608-19-58
Факс
+7 342 219-50-24
Адрес электронной почты
ekaterina.morkovkina@ertelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морковкина Екатерина Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
*Срочная закупка модулей для Уфимского ф-ла
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
12.12.2021 22:00 GMT +312.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253290Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
*Срочная закупка модулей для Уфимского ф-ла
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Башкортостан Республика, г. Уфа ул. Комсомольская 18/2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
поставку просим включить в стоимость товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
Все закупки и тендеры АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
Адрес местонахождения
614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43
614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43
Кол-во: 24.000
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