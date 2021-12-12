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    Главная / Торги / *Срочная закупка модулей для Уфимского ф-ла

    *Срочная закупка модулей для Уфимского ф-ла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253290Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253290

    Наименование закупки

    *Срочная закупка модулей для Уфимского ф-ла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 16:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
    Все закупки и тендеры АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"

    Юридический адрес

    614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43

    Почтовый адрес

    614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43

    Контактный телефон

    +7 909 608-19-58

    Факс

    +7 342 219-50-24

    Адрес электронной почты

    ekaterina.morkovkina@ertelecom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морковкина Екатерина Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    *Срочная закупка модулей для Уфимского ф-ла

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.12.2021 22:00 GMT +312.12.2021 22:0012.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253290Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    *Срочная закупка модулей для Уфимского ф-ла

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, г. Уфа ул. Комсомольская 18/2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    поставку просим включить в стоимость товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"
    Все закупки и тендеры АО "ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ"

    Адрес местонахождения

    614066, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ПЕРМЬ, Ш КОСМОНАВТОВ, ДОМ 111, КОРПУС 43

    614066, г. Пермь, шоссе Космонавтов, 111, корпус 43

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модуль SFP 1310nm, MM, 2LC, до 2 km"

    Кол-во: 24.000

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