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    Главная / Торги / Поставка калибраторов и бытовых элементов

    Поставка калибраторов и бытовых элементов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253289Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253289

    Наименование закупки

    Поставка калибраторов и бытовых элементов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:48

    Документация процедуры

    3_Запрос_документов_НОВЫЙ.doc

    ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ__новый.docx

    1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    1._М_ф26_20_16672_от_14.09.2020_О_заключении_договоров_с_исп._электронной_подписи.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка калибраторов и бытовых элементов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253289Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка калибраторов и бытовых элементов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции: - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется НЕ у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной/УПД; - стоимость продукции включает транспортные расходы. «Договор заключается сторонами с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru), подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц сторон договора».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калибратор температуры КТ-1М -40...+140ГРАД ЦЕЛЬС 220В 50ГЦ 400ВТ +10...+35ГРАД ЦЕЛЬС 310х330х340ММ поверен как эталон ТУ 4381-152-56835627-10"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Корпус 6-контактный штекерный для посудомоечной машины Miele 6468730"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Корпус 6-контактный штекерный для посудомоечной машины Miele 6468780"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Корпус разъема 5 контактный для посудомоечной машины Miele 6468700"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Корпус разъема 8/5 контактный для посудомоечной машины Miele 6468710"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Корпус разъема 11/9 контактный для посудомоечной машины Miele 7345720"

    Кол-во: 3.000

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