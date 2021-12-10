Краны и клапаны для нужд ДО ПАО "Газпром"

Краны и клапаны для нужд ДО ПАО "Газпром"

В течении 70 дней (для СМСП в течении 15 дней). Доставка в стоимость продукции не включена.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Клапан двухходовой DN15 PN1.6МПА Kvs1М3/Ч чугун электроприводной фланцевый TRV-15-1-101 TSL-1600-25-1-230-IP67" Кол-во: 1.000

"Позиция 2" "Кран шаровой сборный DN100 PN6.3МПА Ст20 ручной H2S и CO2 до 6% -40…+100ГРАД ЦЕЛЬС класс А по ГОСТ 9544-2015 под приварку У1 к трубе Ду108х6ММ, ЛКП согласно ОЛ 06-25-2018-02 КШПр.063.100-0 ТУ 26-07-1598-92 в комплекте с трубными катушками Ду108х6ММ, L250ММ согласно ОЛ -2ШТ ОЛ 06-25-2018-02" Кол-во: 1.000

"Позиция 3" "Кран шаровой запорный трехходовой разборный Т-образный ЗАРТ015.160.10-02Р DN15 PN160 12Х18Н10Т ручной "А" ГОСТ 9544-2015 муфтовый ХЛ1 с антистатической защитой с заводским антикоррозийным полимерным покрытием RAL 5015 синий, элемент управления RAL 3020 красный, шаровая пробка из стали 14Х17Н2 без покрытия ГОСТ Р 56001-2014 ТУ 3742-002-52838824-2006" Кол-во: 10.000