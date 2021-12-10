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    Главная / Торги / Краны и клапаны для нужд ДО ПАО "Газпром"

    Краны и клапаны для нужд ДО ПАО "Газпром"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253287Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253287

    Наименование закупки

    Краны и клапаны для нужд ДО ПАО "Газпром"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 16:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Контактный телефон

    (812) 613-05-34

    Факс

    Адрес электронной почты

    DNesterov@komplekt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеров Даниил Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Краны и клапаны для нужд ДО ПАО "Газпром"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:30 GMT +310.12.2021 08:3010.12.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253287Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Краны и клапаны для нужд ДО ПАО "Газпром"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 70 дней (для СМСП в течении 15 дней). Доставка в стоимость продукции не включена.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром комплектация"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром комплектация"

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1, строение 1, помещение 1-Н (Ч.П.231)

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан двухходовой DN15 PN1.6МПА Kvs1М3/Ч чугун электроприводной фланцевый TRV-15-1-101 TSL-1600-25-1-230-IP67"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Кран шаровой сборный DN100 PN6.3МПА Ст20 ручной H2S и CO2 до 6% -40…+100ГРАД ЦЕЛЬС класс А по ГОСТ 9544-2015 под приварку У1 к трубе Ду108х6ММ, ЛКП согласно ОЛ 06-25-2018-02 КШПр.063.100-0 ТУ 26-07-1598-92 в комплекте с трубными катушками Ду108х6ММ, L250ММ согласно ОЛ -2ШТ ОЛ 06-25-2018-02"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Кран шаровой запорный трехходовой разборный Т-образный ЗАРТ015.160.10-02Р DN15 PN160 12Х18Н10Т ручной "А" ГОСТ 9544-2015 муфтовый ХЛ1 с антистатической защитой с заводским антикоррозийным полимерным покрытием RAL 5015 синий, элемент управления RAL 3020 красный, шаровая пробка из стали 14Х17Н2 без покрытия ГОСТ Р 56001-2014 ТУ 3742-002-52838824-2006"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Кран шаровой запорный трехходовой разборный комбинированный Т-образный ЗАРТ015.100.10/30-03Р DN15 PN100 09Г2С ручной природный газ "А" ГОСТ 9544-2015 муфтово-штуцерный R1/2 М20х1.5 У1 с антистатической защитой с заводским антикоррозийным полимерным покрытием RAL 5015 синий, элемент управления RAL 3020 красный, шаровая пробка из стали 14Х17Н2 без покрытия ГОСТ Р 56001-2014 ТУ 3742-002-52838824-2006"

    Кол-во: 2.000

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