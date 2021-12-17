Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата фактически выполненных Работ на основании выставленного счета в 15 (Пятнадцати) рабочих дней, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента подписания Сторонами Акта сдачи–приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя