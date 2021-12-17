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    Главная / Торги / Выполнение работ, по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию аэродромных тормозных тележек АТТ 2, АТТ 2М, АТТ 2М-01, а так же блоков регистрации и измерения значений коэффициента сцепления БРИЗ-КС, БРИЗ-КС-01.

    Выполнение работ, по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию аэродромных тормозных тележек АТТ 2, АТТ 2М, АТТ 2М-01, а так же блоков регистрации и измерения значений коэффициента сцепления БРИЗ-КС, БРИЗ-КС-01.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253278Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253278

    Наименование закупки

    Выполнение работ, по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию аэродромных тормозных тележек АТТ 2, АТТ 2М, АТТ 2М-01, а так же блоков регистрации и измерения значений коэффициента сцепления БРИЗ-КС, БРИЗ-КС-01.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 16:13

    Документация процедуры

    6___ТФ_договора_на_выполнение_работ__когда_объемы_работ_не_определены_ЗК_06.01_25.docx

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-27-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Kondratyev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьев Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ, по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию аэродромных тормозных тележек АТТ 2, АТТ 2М, АТТ 2М-01, а так же блоков регистрации и измерения значений коэффициента сцепления БРИЗ-КС, БРИЗ-КС-01.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2021 17:00 GMT +317.12.2021 17:0017.12.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253278Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ, по диагностике, ремонту и техническому обслуживанию аэродромных тормозных тележек АТТ 2, АТТ 2М, АТТ 2М-01, а так же блоков регистрации и измерения значений коэффициента сцепления БРИЗ-КС, БРИЗ-КС-01.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, Московская область, свыше 30 км доставка после ремонта до территории Заказчика собственными силамиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата фактически выполненных Работ на основании выставленного счета в 15 (Пятнадцати) рабочих дней, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента подписания Сторонами Акта сдачи–приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"
    Все закупки и тендеры АО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ "ВНУКОВО"

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стоимость работ по диагностике тормозных тележек за один норма-час"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Стоимость работ по диагностике блоков регистрации за один норма-час"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Стоимость ремонтных работ тормозных тележек за один норма-час"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Стоимость ремонтных работ блоков регистрации за один норма-час"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Стоимость технического обслуживания тормозных тележек за один норма-час, в соот. с рекомендациями завода изготовителя"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Стоимость технического обслуживания блоков регистрации за один норма-час, в соот. с рекомендациями завода изготовителя"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Стоимость тяги центральной "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Стоимость тяги боковой"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Стоимость сцепного устройства"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Стоимость разблокировочной муфты (АТТ-2, АТТ-2М)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Стоимость рычага разблокировочной муфты (АТТ-2, АТТ-2М)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Стоимость карданного вала"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "Стоимость ступицы колеса"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Стоимость колесных дисков измерительного колеса"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Стоимость амортизатора "

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Стоимость датчика Мерадат"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Стоимость датчика Холла"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "Стоимость электромеханической разблокировочной муфты (АТТ-2М-01)"

    Кол-во: 1.000

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