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    Главная / Торги / Поставка кассового оборудования для нужд ООО "Молния Ямал"

    Поставка кассового оборудования для нужд ООО "Молния Ямал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253266Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253266

    Наименование закупки

    Поставка кассового оборудования для нужд ООО "Молния Ямал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 16:55

    Документация процедуры

    Проект_договора.docx

    Приложение__1_Спецификация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Юридический адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Почтовый адрес

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Контактный телефон

    +7 86167 9-70-58

    Факс

    +7 86167 9-70-97

    Адрес электронной почты

    molniazakupki2014@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Котлов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка кассового оборудования для нужд ООО "Молния Ямал"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.12.2021 16:00 GMT +314.12.2021 16:0014.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253266Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка кассового оборудования для нужд ООО "Молния Ямал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 352831 Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, ООО «Молния Ямал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с условиями договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Наименование заказчика

    ООО "Молния Ямал"
    Все закупки и тендеры ООО "Молния Ямал"

    Адрес местонахождения

    352831, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с. Небуг, Центральная, нет

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Терминал сенсорный ATOL Optima 11.6" Intel Celeron J3355, 4ГБ ОЗУ, 64ГБ eMMC, без АКБ, лиц. Windows 10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Термопринтер для чеков АТОЛ RP-326-USE 80ММ 250ММ/С USB, RS-232 (COM порт, Serial), Ethernet 150х200х160ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Машина контрольно-кассовая фискальный регистратор Атол-27Ф с фискальным накопителем ФН 1.1М.15 мес. черный USB, RS-232, Ethernet. 5.0"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Терминал сенсорный POS терминал DBS-RH669 Intel i3, 4GB DDR3, SSD 64Gb+MSR"

    Кол-во: 1.000

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