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    Главная / Торги / Поставка машины снегоуборочной

    Поставка машины снегоуборочной

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 22:0013.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253262Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253262

    Наименование закупки

    Поставка машины снегоуборочной

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром трансгаз Югорск
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Юридический адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Контактный телефон

    +7 34675 2-04-51

    Факс

    +7 34995 4-96-16

    Адрес электронной почты

    MI.YUsupov@cty.ttg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юсупов Михаил Исраилович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка машины снегоуборочной

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 22:00 GMT +313.12.2021 22:0013.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253262Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка машины снегоуборочной

    Начальная цена

    85 564,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ, 628260 ХМАО-Югра, ул. Геологов 15-АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленных товаров осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня подписания Покупателем товарной накладной, на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Югорск»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Югорск»

    Адрес местонахождения

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Мира, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Машина снегоуборочная Kraton GSB-11.0SV-EL колесная 8КВТ 11ЛС 6.5Л 72СМ 118КГ 12М бензиновый 1430х760х1180"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
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