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    Главная / Торги / Поставка электрооборудования и запасных частей

    Поставка электрооборудования и запасных частей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253260Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253260

    Наименование закупки

    Поставка электрооборудования и запасных частей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:14

    Документация процедуры

    3_Запрос_документов_НОВЫЙ.doc

    ДОГОВОР_поставки_ЭТП_ГПБ__новый.docx

    1.1_Приложение____8_9_к_договору_поставки_СТО.pdf

    1._М_ф26_20_16672_от_14.09.2020_О_заключении_договоров_с_исп._электронной_подписи.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка электрооборудования и запасных частей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 10:00 GMT +310.12.2021 10:0010.12.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253260Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка электрооборудования и запасных частей

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение продукции будет осуществляться на следующих условиях: - оплата поставляемой продукции: - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. - в случае, когда приобретение Продукции осуществляется НЕ у субъекта малого и среднего предпринимательства, Покупатель обязан произвести оплату поставленной по договору Продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами Товарной накладной при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры и при наличии оформленных надлежащим образом документов, предусмотренных условиями настоящего договора. В случае предъявления к Поставщику требований, связанных с поставкой некачественной или некомплектной Продукции, Покупатель имеет право приостановить оплату Продукции до урегулирования с Поставщиком предъявленных требований. - поставка продукции производится любым видом транспортом до склада Заказчика, расположенного по адресу: 629300, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектации (далее – УМТСиК). - датой поставки считается дата подписания Сторонами товарной накладной/УПД; - стоимость продукции включает транспортные расходы. «Договор заключается сторонами с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru), подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченных лиц сторон договора».

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

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    "Устройство зарядное шкаф Светоч-04-04 для зарядки аккумуляторных батарей 380В 50А 40В 1190х941х1191ММ 4 канала со встроенными зарядно-разрядным устройством и ЖК-монитором ТУ 3416-013-86240080-2009"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Зарядно-выпрямительное устройство автоматизированное ВЗА-30-36-4 ЭМ 220/380В 900х430х560ММ 2...36В 2...30А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Микронасос тип 2002 для газоанализатора КОЛИОН-1В-05 ООО "БАП "Хромдет-Экология""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 4"

    "Блок аккумуляторов КОЛИОН для газоанализатора КОЛИОН-1В-05 ООО "БАП "Хромдет-Экология""

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 5"

    "Прибор пьезоэлектрический Пьезоизлучатель НСМ1206X для газоанализатора КОЛИОН-1В-05 ООО "БАП "Хромдет-Экология""

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 6"

    "Индикатор матричный КОЛИОН для газоанализатора КОЛИОН-1В-05 ООО "БАП "Хромдет-Экология""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 7"

    "Разъем кабельный гнездо питания DJK-03A(2.1)/K-375J для газоанализатора КОЛИОН-1В-05"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 8"

    "Светодиод AL307КM красный 0.02А 1.9В 5ММ 5013SRD"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 9"

    "Потенциометр 3323Р-100К 100КОМ для газоанализатора КОЛИОН-1В-05"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 10"

    "Штуцер ЯРКГ 8.652.015-01 для газоанализатора КОЛИОН-1В-05 ООО "БАП "Хромдет-Экология""

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 11"

    "Потенциометр 3296W-500 500КОМ для газоанализатора КОЛИОН-1В-05"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 12"

    "Блок высоковольтный К1В.02-05.06 для газоанализатора КОЛИОН-1В-05 ООО "БАП "Хромдет-Экология""

    Кол-во: 30.000

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