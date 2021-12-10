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    Главная / Торги / 4069/ закупка ноутбук Acer Aspire 3 A317-52-597B

    4069/ закупка ноутбук Acer Aspire 3 A317-52-597B

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253251Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253251

    Наименование закупки

    4069/ закупка ноутбук Acer Aspire 3 A317-52-597B

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:07

    Документация процедуры

    ТЗ.docx

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    памятка_поставщику_о_доставке_ТМЦ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 07-76614

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    Irina.Yartseva@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ярцева Ирина Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    4069/ закупка ноутбук Acer Aspire 3 A317-52-597B

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 08:00 GMT +310.12.2021 08:0010.12.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253251Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    4069/ закупка ноутбук Acer Aspire 3 A317-52-597B

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Красная 59Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ноутбук Acer Aspire 3 A317-52-597B "

    Кол-во: 1.000

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