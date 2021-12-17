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    Главная / Торги / Запрос КП на поставку канцелярских товаров

    Запрос КП на поставку канцелярских товаров

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253250Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253250

    Наименование закупки

    Запрос КП на поставку канцелярских товаров

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:04

    Документация процедуры

    ТЗ_канцтовары_2022_НОВОЕ.docx

    Запрос_КП__ГПБ__96_нмц_2021.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Почтовый адрес

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Контактный телефон

    +7 499 263-98-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@cnirti.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Андреев Григорий Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Запрос КП на поставку канцелярских товаров

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.12.2021 15:00 GMT +317.12.2021 15:0017.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253250Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос КП на поставку канцелярских товаров

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, улица Новая Басманная, дом 20, стр.9Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товара осуществляется партиями по заявкам Покупателя в течение 3 рабочих дней с момента подачи заявки. в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента подписания Сторонами товарных накладных (по форме ТОРГ-12) при наличии надлежаще оформленных счета на оплату и счета-фактуры либо с момента подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Наименование заказчика

    АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"
    Все закупки и тендеры АО "ЦНИРТИ ИМ. АКАДЕМИКА А.И. БЕРГА"

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, УЛ НОВАЯ БАСМАННАЯ, ДОМ 20, СТРОЕНИЕ 9,

    Новая Басманная ул., д. 20, стр. 9, Москва, 107078

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запрос КП на поставку канцелярских товаров"

    Кол-во: 31780.000

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