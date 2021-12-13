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    Главная / Торги / Предоставление (передача) Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительные права на использование программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)

    Предоставление (передача) Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительные права на использование программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253249Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253249

    Наименование закупки

    Предоставление (передача) Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительные права на использование программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:11

    Документация процедуры

    Проект_договора_на_BS.docx

    Анкета_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Исмагиова Камилла Рустемовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Предоставление (передача) Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительные права на использование программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:00 GMT +313.12.2021 09:0013.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253249Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предоставление (передача) Сублицензиату на условиях простой (неисключительной) лицензии неисключительные права на использование программы для электронно-вычислительных машин (ЭВМ)

    Начальная цена

    607 860,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Передача Лицензии и Документации на ПО, лицензионного ключа осуществляется следующим образом: электронно по адресу электронной почты v.rodionov@gge.ruРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия (неисключительных прав) на программу для ЭВМ Business Studio 5 Enterprise. Конкурентная лицензия на 7 пользователей"

    Кол-во: 1.000

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