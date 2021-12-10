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    Главная / Торги / Поставка стерилизатора парового и аспиратора для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Поставка стерилизатора парового и аспиратора для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253248Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253248

    Наименование закупки

    Поставка стерилизатора парового и аспиратора для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 14:58

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-00

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    a.allahverdov@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аллахвердов Александр Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка стерилизатора парового и аспиратора для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253248Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка стерилизатора парового и аспиратора для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа). Поставка товара производится силами поставщика и за его счет. Размерный ряд приложен. Договор заключается с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стерилизатор паровой автоматический ВК-75-01 для стерилизации водяным насыщенным паром под давлением материалов, инструментов и принадлежностей, применяемых в медицинской практике 75Л 700х560х1150ММ 8КВТ 220/380В 132°С - 20МИН; 120°С - 45МИН ЖК дисплей, автоматический парогаситель, прогревочный режим"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Пробоотборник аспиратор ПА-300М-2 380х330х140ММ 5КГ ТУ 4215-008-39906142-2010"

    Кол-во: 1.000

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