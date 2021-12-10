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Наименование закупки
Поставка стерилизатора парового и аспиратора для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 14:58
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-00
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
a.allahverdov@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Аллахвердов Александр Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка стерилизатора парового и аспиратора для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 15:00 GMT +310.12.2021 15:0010.12.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253248Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка стерилизатора парового и аспиратора для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Условия оплаты и доставки
Оплата за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа). Поставка товара производится силами поставщика и за его счет. Размерный ряд приложен. Договор заключается с помощью функционала ЭДО ЭТП ГПБ (https://edo.etpgpb.ru)
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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