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    Главная / Торги / ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ PHILIPS

    ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ PHILIPS

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253244Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253244

    Наименование закупки

    ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ PHILIPS

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 14:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Юридический адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Почтовый адрес

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Контактный телефон

    +7 831 417-77-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    monev@ya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Теплицкая Виктория Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ PHILIPS

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 00:00 GMT +313.12.2021 00:0013.12.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253244Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ФИЛЬТР ДЛЯ ПЫЛЕСОСОВ PHILIPS

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этажРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "СККБ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"

    Адрес местонахождения

    603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Патронный фильтр Karcher 6.907-038.0 для пылесоса NT-70 бумага"

    Кол-во: 1.000

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