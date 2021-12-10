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    Главная / Торги / Поставка промышленного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Поставка промышленного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253243Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253243

    Наименование закупки

    Поставка промышленного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ДОБЫЧА УРЕНГОЙ"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Юридический адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Почтовый адрес

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Контактный телефон

    (3494) 92-73-03

    Факс

    7--

    Адрес электронной почты

    v.v.verbitskiy@gd-urengoy.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вербицкий Валерий Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка промышленного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:00 GMT +310.12.2021 09:0010.12.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253243Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка промышленного оборудования для нужд ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629300, Российская Федерация, Автономный округ Ямало-Ненецкий , город Новый Уренгой, Северная промзона, Управление материально-технического снабжения и комплектацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Приобретение осуществляется только у СМСП путем заключения договора поставки. Оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки продукции на склад Заказчика. Стоимость доставки включена в цену продукции. При формировании ответа на ЦЗ необходимо вложить коммерческое предложение с указанием наименования продукции, производителя, стоимости, срока поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Уренгой"

    Адрес местонахождения

    629307, Российская Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Железнодорожная, 8

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пылесос промышленный Вортэкс 300С 700/2500ВТ 220В 75ДЕЦИБЕЛ 40Л 50ММ 1120х450ММ 38КГ режим сухой фильтрации (двойная система фильтров) профессиональный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Сплит-система среднетемпературная Polair SM 109 S охлаждение 0.6КВТ 408/481х280х418/618ММ 490/690х315х704ММ белый"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Сплит-система настенного типа CommonRow Inverte AI-12CRI / AI-12CRIE охлаждение/обогрев 3.2КВТ 3.56КВТ 1.5ВТ 790х265х174ММ 848х596х320ММ с монтажным комплектом 20М 8.5+30КГ ТУ 4862-006-22330703-2015"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 4"

    "Машина снегоуборочная Мобил К К С65 Б6.5 MBK0012873 6.5ЛС 65СМ 100КГ 15М Briggs&Stratton Snow 900 ТУ 4737-010-12352276-2015"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Шток НТ.02.000.007-01 клапана регулирующего 3 1/16" API 10000 Ду80 Ру50 ТУ 3742-006-51705251-2015 ООО "Некст Трейд""

    Кол-во: 1.000

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