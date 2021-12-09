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    Главная / Торги / ЗЕП

    ЗЕП

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 22:0009.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253240Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253240

    Наименование закупки

    ЗЕП

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 15:08

    Документация процедуры

    Проект_договора_ГПНС.DOCX

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    2503

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    24trr@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Тулумгужина Розалия Радиковна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Башкортостан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЗЕП

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 22:00 GMT +309.12.2021 22:0009.12.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253240Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЗЕП

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Башкортостан Республика, Салават, ул. Мологвардейцев,30 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    отсрочка платежа и за счет покупателя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Тосол А-40М"

    Кол-во: 820.000

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