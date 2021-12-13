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    Главная / Торги / Поставка комплектов индивидуальных медицинской гражданской защиты

    Поставка комплектов индивидуальных медицинской гражданской защиты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 09:1513.12.2021 09:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253238Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253238

    Наименование закупки

    Поставка комплектов индивидуальных медицинской гражданской защиты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 14:53

    Документация процедуры

    АНКЕТА.docx

    Проект_договора_постака_КИМГЗ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Юридический адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Почтовый адрес

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Контактный телефон

    +7 495 625-95-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@gge.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вохмянина Алевтина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплектов индивидуальных медицинской гражданской защиты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 09:15 GMT +313.12.2021 09:1513.12.2021 09:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253238Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Просрочено

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектов индивидуальных медицинской гражданской защиты

    Начальная цена

    26 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 134.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно условиям проекта договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
    Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"

    Адрес местонахождения

    101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты"

    Кол-во: 16.000

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