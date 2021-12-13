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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Поставка комплектов индивидуальных медицинской гражданской защиты
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 14:53
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Контактный телефон
+7 495 625-95-95
Факс
Адрес электронной почты
zakupki@gge.ru
Ф.И.О. контактного лица
Вохмянина Алевтина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка комплектов индивидуальных медицинской гражданской защиты
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.12.2021 09:15 GMT +313.12.2021 09:1513.12.2021 09:15Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253238Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектов индивидуальных медицинской гражданской защиты
Начальная цена
26 400,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Карла Маркса, д. 134.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Согласно условиям проекта договора
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Все закупки и тендеры ФАУ "ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА РОССИИ"
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, г. Москва, Фуркасовский пер., 6
Кол-во: 16.000
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