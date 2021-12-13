Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка масла Gazpromneft для Оренбургского УИРС

    Поставка масла Gazpromneft для Оренбургского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.12.2021 00:3013.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253235Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253235

    Наименование закупки

    Поставка масла Gazpromneft для Оренбургского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    08.12.2021 10:20

    Документация процедуры

    договор_поставки.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-63

    Факс

    Адрес электронной почты

    a.konstantinidi@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Константиниди Анастасия Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка масла Gazpromneft для Оренбургского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.12.2021 00:30 GMT +313.12.2021 00:3013.12.2021 00:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253235Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масла Gazpromneft для Оренбургского УИРС

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Оренбургская область, Оренбургский район, 2,5 км восточнее села Дедуровка, база Оренбургского УИРРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 90 дней с момента поставки товара, в случае принадлежности участника к СМСП оплата в течение 15 рабочих дней с момента поставки Товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Масло полусинтетическое Gazpromneft Diesel Premium 10W40 CI-4/SL бочка 205Л"

    Кол-во: 6150.000

    "Позиция 2"

    "Масло полусинтетическое G-Profi MSI Plus 15W40 CI-4/SL E7 205Л"

    Кол-во: 45.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 264586
    Поставка масел, смазок и тех.жидкостей для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в феврале 2022 года.
    Поставка масел, смазок и тех.жидкостей для нужд Оренбургского филиала ООО "Газпромтранс" в...
    264586
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Оренбургская область
    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Ценовой запрос № 264040
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд филиала «Нижегородское управление по организации общественного питания» ООО «Газпром питание».
    Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Ниссан Мурано, для нужд...
    264040
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    147 251
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУ "Пильнинский СРЦИ"
    Ценовой запрос № 76767
    Зап.части
    Зап.части
    76767
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    9 160
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА"
    Ценовой запрос № 77083
    ТоиТР УАЗ 232
    ТоиТР УАЗ 232
    77083
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    28 599
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ООО "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА"
    Ценовой запрос № 77106
    ТоиТР УАЗ 232
    ТоиТР УАЗ 232
    77106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    27 555
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ярославская область
    ИП Малохатько В.С.
    Ценовой запрос № 77267
    ТОиТР 148080
    ТОиТР 148080
    77267
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.11.2018 17:00(GMT+03:00)
    32 077
    Лоты:
    1
    Регион:
    Хабаровский край
    ООО "Газпром Флот"
    Ценовой запрос № 76492
    Масло моторное судовое Delo 1000 Marine 102 (Ак. Черский)
    Масло моторное судовое Delo 1000 Marine 102 (Ак. Черский)
    76492
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    23.11.2018 01:00(GMT+03:00)
    6 000 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Приморский край
    ГБУЗ НО "БСМП Г. ДЗЕРЖИНСКА"
    Ценовой запрос № 77843
    Ценовой запрос на приобретение автомобильного масла и технических жидкостей
    Ценовой запрос на приобретение автомобильного масла и технических жидкостей
    77843
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    85 321
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить