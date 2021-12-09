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    Главная / Торги / Мегаомметр ПСИ-2500 для измерения сопротивления изоляции электрических цепей в подземных электроустановках 10кОм...999МОм/1ГОм...10ГОм

    Мегаомметр ПСИ-2500 для измерения сопротивления изоляции электрических цепей в подземных электроустановках 10кОм...999МОм/1ГОм...10ГОм

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.12.2021 16:0009.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253229Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253229

    Наименование закупки

    Мегаомметр ПСИ-2500 для измерения сопротивления изоляции электрических цепей в подземных электроустановках 10кОм...999МОм/1ГОм...10ГОм

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 14:44

    Документация процедуры

    Информация_для_поставщика__реквизиты.docx

    13.10.2021_О_поставках_на_склад_Поставщикам.pdf

    памятка_поставщику_о_доставке_ТМЦ.docx

    Приложение___2__Поставка_товара__разовый_.docx

    Технические_характеристики.xls

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    Почтовый адрес

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Контактный телефон

    +7 991 36-08288

    Факс

    +49 99998 283 6 доб. 188

    Адрес электронной почты

    viktoriya.taushanova@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Таушанова Виктория Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Мегаомметр ПСИ-2500 для измерения сопротивления изоляции электрических цепей в подземных электроустановках 10кОм...999МОм/1ГОм...10ГОм

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.12.2021 16:00 GMT +309.12.2021 16:0009.12.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253229Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Мегаомметр ПСИ-2500 для измерения сопротивления изоляции электрических цепей в подземных электроустановках 10кОм...999МОм/1ГОм...10ГОм

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург, ул. Беляевская, 2, склад ООО «ЛогЛаб».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Прошу в ЦЕНУ включить доставку до указанного адреса. Условия оплаты: при заключении договора - оплата по факту поставки в течение 45 к.д. (для МСП - 15 р.д.). Возможна оплата по счету без оформления договора - постоплата в течение 7 к.д. с даты подписания документов по поставке (ТОРГ-12/ УПД). ПАО "Ростелеком" оставляет за собой право выбора способа контрактования.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    191167, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, - СИНОПСКАЯ, Д. 14, ЛИТЕРА А,

    115172, гор. Москва, ул. Гончарная, дом 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Мегаомметр ПСИ-2500 для измерения сопротивления изоляции электрических цепей в подземных электроустановках 10кОм...999МОм/1ГОм...10ГОм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

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