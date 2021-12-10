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    Главная / Торги / Поставка пломб для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Поставка пломб для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2021 09:3010.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253217Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    253217

    Наименование закупки

    Поставка пломб для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    07.12.2021 14:33

    Документация процедуры

    Тех._требования.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО Газпром добыча Краснодар
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Юридический адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Почтовый адрес

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Контактный телефон

    +7 861 200-49-09 доб. 35208

    Факс

    +7 861 213-10-97

    Адрес электронной почты

    a.domanin@kuban.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Доманин Александр Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пломб для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2021 09:30 GMT +310.12.2021 09:3010.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253217Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пломб для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская 262/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Краснодар"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"

    Адрес местонахождения

    350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пломба контрольная номерная универсальная КПП-3-1602 МП пластик 230ММ красный 50ШТ"

    Кол-во: 6000.000

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