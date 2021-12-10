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Наименование закупки
Поставка пломб для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
07.12.2021 14:33
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Почтовый адрес
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Контактный телефон
+7 861 200-49-09 доб. 35208
Факс
+7 861 213-10-97
Адрес электронной почты
a.domanin@kuban.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Доманин Александр Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пломб для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2021 09:30 GMT +310.12.2021 09:3010.12.2021 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 253217Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пломб для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Краснодарский край, ст. Каневская 262/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Краснодар"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Краснодар"
Адрес местонахождения
350063, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Кубанская Набережная, 62
Кол-во: 6000.000
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