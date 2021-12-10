Поставка пломб для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата по настоящему договору за отгруженный товар производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней со дня подписания первичных документов (товарной накладной или универсального передаточного документа) при наличии выставленного Поставщиком счета-фактуры (или универсального передаточного документа).